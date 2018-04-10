TÜSİAD’dan girişimciliğe yol haritası
TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu’nun bir yıldır üzerinde çalıştığı ‘Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi’ tanıtıldı. Türkiye’nin girişimcilik dönüşümüne yön vermeyi hedefleyen 22 projeyle ülkemizdeki girişimci sayısının artırılması hedefleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu’nun 40’ı aşkın uzmanın desteğiyle yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı ‘Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi’ geçtiğimiz hafta kamuoyuna tanıtıldı.
Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi, altyapı, eğitim ve mentorluk, ekosistem promosyonu, finansal destek sistemleri, hukuk, iletişim ve KPI-endeks başlıkları altında 22 somut projeyi içerisinde barındırıyor.
Bu projelerle girişimci sayısının artırılması, girişimcilik ekosistemini güçlendirecek hukuki ve idari altyapının oluşturulması hedefleniyor.
Türkiye Girişimcilik Dönüşümü Projesi tanıtım sunumunu, TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Başkanı Murat Peksavaş yaptı. Peksavaş’ın projelere dair ayrıntılı bilgi verdiği sunumun ardından “Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi Nasıl Gelişir?” başlıklı bir panel düzenlendi.
Murat Peksavaş’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Core Strategy Kurucusu İhsan Elgin, Mentors Network Turkey Kurucusu Mehmet Onarcan ve Arkan & Ergin JPA International Kurumsal Finansman Ortağı Doğan Taşkent panelist olarak yer aldı.
Murat Peksavaş, yaptığı konuşmada belediyelerin de girişimcilik ekosistemine katı sağlayabileceğini belirterek, “İsrail, Almanya gibi ülkelerde belediyeler kullanmadıkları binalarını girişimcilerin kullandıkları ortak alanlara çeviriyor.
Bu mekanizma harekete geçirilebilir” dedi. Mehmet Onarcan ise üniversitelerin bir araya gelerek kendi girişimcilik müfredatlarını birbirleriyle paylaşmalarının sisteme katkı sağlayacağına vurgu yaptı.
BAŞLAMAYA HAZIRIZ
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, dünyanın herhangi bir noktasındaki bir girişimci için Türkiye’nin öncelikli tercih ve cazibe noktası olması gerektiğini söylüyor.
Bilecik, bu konuda şöyle konuşuyor: “TÜSİAD olarak, bu amaçla başlattığımız ‘Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü’ projesi kapsamında Mayıs 2017’den bu yana girişimcilik ekosisteminden paydaşlarla yoğun bir çalışma yürüttük.
Hukuk, altyapı, veri, eğitim, koordinasyon ve teşvik alanlarında somut önerilerimizi hazırladık. Diğer strateji kağıtlarından farklı olarak her birini projelendirdik. Başlamaya hazır duruma getirdik. İhtiyacımız, kamu dahil tüm paydaşlar ile ekosistem oyuncularının işbirliği içinde çalışmasıdır.”
ÜÇÜNCÜ AŞAMA GİRİŞİMCİLİK
Türkiye’nin üçüncü aşama girişimciliğe geçtiğini belirten İhsan Elgin ise sağlık, enerji, fintech gibi daha dikey alanlar için daha fazla destek mekanizmasının harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin akıllı finansmana ihtiyaç duyduğunu kaydeden Doğan Taşkent, “Türkiye’de akıllı mentorlere, akıllı yatırımcılara ihtiyaç var. Bunun için eğitimlerle akıllı yatırımcı yaratmak gerekiyor” diye konuştu. Mehru Aygül ise girişimlerin yabancı sermaye çekmeleri için yurtiçi ve yurtdışında tanıtım ajansları kurulması gerektiğini belirtti.
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