Uzaktan erişimle çay demliyor
İki yılı aşkın bir AR-GE çalışmasıyla oluşturulan loT teknolojisine sahip SwarTea, çay otomatları yatırımım tamamlandı. SwarTea CEO’su Özcan Yıldız, bu yıl yurtiçinde en az 10, yurtdışında ise beş bayilik vermeyi hedeflediklerini söylüyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Çay otomatları alanına yatırım yapan SwarTea, yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de ve 52 ülkede IT eğitimleri ve danışmanlık veren teknoloji şirketi AcademyTe-ch’in grup şirketi. 2014 yılında yenilikçi ve teknolojik ürünler tasarlamak üzere kurulan şirketin teknoloji odaklı çay otomatları, tüm organik çay çeşitlerinin demlenmesine uygun olarak üretildi.
Görsel tasarım anlamında İtalyan tasarım firmalarıyla çalışıldı. Teknoloji altyapısı için ise Intel ve Cisco ile uzun süre AR-GE çalışmaları yapıldı. 14 farklı ürün çeşidinin ortaya çıkması süreci, yaklaşık 2 milyon dolarlık AR-GE yatırımına mal oldu.
Türk damak lezzetine uygun demleme çay otomatları üreten SwarTea, ağustos ayından itibaren ürünlerin satışına da başladı. Bundan sonraki süreçte kanal yapısına yönelik yatırımlarla büyümeye hız verme kararı aldıklarını söyleyen SwarTea CEO’su Özcan Yıldız, bu yıl yurtiçinde en az 10 ve yurtdışında ise beş bayilik vermeyi hedeflediklerini belirtiyor.
Bayi olmak isteyen yatırımcılar ile yüz yüze görüşmeyi tercih ettiklerini söyleyen Yıldız, “Hem ürünlerimiz hem de franchise koşullarımız hakkında bilgi veriyoruz. Ürünlerimizle pazarda bir fırsat alanı oluşturduk. Bu fırsatı birlikte değerlendireceğimiz stratejik iş ortakları arıyoruz” diyor.
loT TEKNOLOJİSİ
SwarTea, geleneksel çay makinesi ve otomatı modellerinin yanı sıra, iki yıl süren AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojisine sahip ilk akıllı çay makinesi ‘IoTea’ modelini de pazara sundu.
Geleneksel demleme çay tadını koruyarak çay servisi yapan IoTea, tam otomatik çalışma, dokunmatik ekrana sahip olma gibi özellikler taşıyor.
Özcan Yıldız, bunların yanı sıra, Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel bir yazılım sayesinde bilgisayar, tablet ve telefon gibi mobil cihazlar üzerinden çay otomatının uzaktan da yönetilebildiğini söylüyor.
Şirketlerin finans, muhasebe ve ERP sistemlerine entegre edilebilen IoTea, bulut bilişim (cloud) sistemlerine de bağlanabiliyor.
Damacanadan otomatik su alma, otomatik demleme ve kolay kullanım gibi özellikleri olan IoTea çay otomatının 22, 36 ve 40 litre olmak üzere değişen kapasitelerde farklı modelleri bulunuyor.
YENİ ÜRÜNLER YOLDA
Yeni ürünler geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Özcan Yıldız, bireysel pazarı hedefleyen yeni ankastre ürün için patent aldıklarını ve 2018’in ilk çeyreğinde pazara sunacaklarını söylüyor.
Siyah çayın yanında 2018’de daha farklı çayları demleme özelliğine sahip otomatlar da geliştireceklerini anlatan Yıldız, böylece yurtdışı pazarlarda daha aktif olmayı hedeflediklerini ifade ediyor.
KURUMSAL MÜŞTERİLERİ HEDEFLİYOR
SwarTea, satış ve pazarlama çalışmalarında, 100’den fazla çalışanı olan, büyük ölçekli ya da çok şubeli, halka açık kullanım alanları olan şirketleri hedefliyor.
Özcan Yıldız, “SwarTea ürünlerinin hitap ettiği sektörler ve firmalar arasında oteller, restoran zincirleri, üniversiteler, fabrikalar, hastaneler, kamu kuruluşları, sosyal tesisler, akaryakıt firmaları ve bankalar da yer alıyor” diyor.
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