Workup Girişimcilik Programı başladı
Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House’un yöneteceği Workup Girişimcilik Programı’na ilk aşamada 10 girişim seçildi.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Workup, girişimcileri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek iş fikirlerini geliştirmeye ve işlerini büyütmelerine yardımcı olan, teknolojik iş fikri ya da erken aşama girişimi olanlar için tasarlanmış bir girişimcilik programı.
Programa kabul edilen girişimlere iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, araştırma ve müşteri geliştirme, ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe, pazarlama ve sunum teknikleri, satış ve pazarlama eğitimleri, devlet hibeleri ve teknik danışmanlık desteği, mentor desteği verilecek. Workup’ta girişimler, farklı sektörlerin deneyimli mentorları ile buluşacaklar.
Program süresince mentorlar her bir girişimle birebir görüşmeler yapacak ve bu görüşmelerde iş stratejisi, pazarlama, iş geliştirme ve müşteri kazanımı gibi konularda girişimlere destek olacak, eksiklerini gidermeleri için yol gösterecek.
Baş mentor Ömer Erkmen, programa başvuruları nisan ayı boyunca workup.ist üzerinden topladıklarını, dünyanın dört bir yanından toplamda 451 başvuru aldıklarını söyledi. Girişimleri seçerken belli kriterleri esas aldıklarını belirten Erkmen, ekibe ve işin etki potansiyeline, ayrıca işin ölçeklenebilir olmasına önem
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?