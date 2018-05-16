Yabancı dilde franchise fırsatı
Kısa sürede yabancı dil öğrenmeyi vaat eden 5 Günde Konuş, Türkiye genelinde franchise şubeler açacak. Şubeler için yapılması gereken toplam yatırım maliyeti 15 bin dolar olarak ifade ediliyor. Aylık ciro hedefi ise 60 bin ile 80 bin TL arasında bulunuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Uzun yıllar dil eğitimi alan fakat dili kullanma noktasında problemler yaşayan insanlardan sıkça “Anlıyorum ama konuşamıyorum” söylemini duyduk. Ancak gelişen dünya ekonomileri ve pazarlar Türk şirketlerini de uluslararası pazarlara yöneltti.
Bu çerçevede hızlı ve etkin bir şekilde yabancı dil öğrenmek isteyenlere yönelik hizmet veren merkezlerin sayısı da artmaya başladı. Farklı teknikler kullanarak bir hafta içerisinde yabancı dil öğretmeyi hedefleyen bu merkezlere olan rağbet artıyor. 5 Günde Konuş da bu merkezlerden biri.
Şirketin kuruluş hikayesi ise kısaca şöyle özetlenebilir. Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Tayfun Andırıç, henüz okul yıllarındayken yetişkinlere, özellikle iş adamlarına eğitim vermeye başladı. Ardından birçok firmada eğitimler vererek kurumsal eğitmenliğe adım attı.
Konuşma hedefli çalışmalar üzerine yoğunlaşarak araştırmalarını yurtdışına yönlendiren Andırıç, orada tanıştığı uygulamalar ve İngiltere’de aldığı uzun soluklu eğitimlerle bir konuşma programı yarattı. Andırıç, kolej, üniversite ve yabancı dil okulu gibi farklı kurumlarda birkaç yıl tecrübesini arttırdıktan sonra hayal ettiği dil okulunu hayata geçirdi.
5 Günde Konuş, sadece yetişkinlere eğitim veren ve hatta sadece kurumsal eğitimler veren bir dil okulu. Tayfun Andırıç, programlarının içeriğini şu şekilde açıklıyor: “Sadece yetişkinlere hitap eden formatımız kesinlikle dil kursu formatının yakınından dahi geçmiyor.
Toplam altı seviyeden oluşan programda, her bir seviye bir haftalık bir kamp olarak uygulanıyor. Böylece, kesintisizlik esasıyla ve elbette çalışmanın sistematiği ile zihin hedef dile sarmalanıyor, unutma eğilimini bütünüyle kırıyor ve derin bilinçaltı artık hedef dile kod-lanmaya başlıyor.”
MEKAN SINIRI YOK
Ayrıca mekan sınırlarını da kaldırdıklarını söyleyen Tayfun Andırıç, yoğun tempodan bıkmış ve yorulmuş yetişkin katılımcıların motivasyonunu arttırarak algıyı daha da verimli kılmak adına eğitimleri outdoor olarak farklı lokasyon ve mekanlarda uyguladıklarını belirtiyor. Burada tek koşul ise anadilimiz olan Türkçe’den yüzde 100 izole olmak.
Şu anda İstanbul ve Bursa’da birer şubesi bulunan 5 Günde Konuş için franchise verilecek. Bu yılın sonuna kadar başta sanayi kentleri ve büyük şehirler olmak üzere 8-10 şube açılması hedefleniyor. Franchise giriş bedeli olarak 5 bin dolar alınıyor. Şubeler için yapılması gereken toplam yatırım maliyeti ise 15 bin dolar.
Yüzde 60 ile 70 arasında bir kâr marjı sunduklarını ifade eden Tayfun Andırıç, aylık yüzde 5 royalty bedeli aldıklarını da sözlerine ekliyor. 5 Günde Konuş şubeleri için hedeflenen aylık ciro ise 60 bin ile 80 bin TL arasında değişiyor. Franchise adaylarından kurum ile paralel vizyonda olmaları bekleniyor. Ayrıca finansal olarak banka referans mektubu ya da teminat isteniyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Büyük şehirler ve sanayinin yoğun olduğu kentler.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 5 bin dolar alınıyor. Şubeler için yapılması gereken toplam yatırım maliyeti ise 15 bin dolar.
Ciro hedefi: Aylık 60 bin ile 80 bin TL arasında.
Kâr marjı: Yüzde 60-70 arasında.
Başvuru için: info@5gündekonus.com
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