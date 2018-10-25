Yapay zekaya yatırım geldi
Şirketlerin maliyetlerini azaltıp kârlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştiren MasterFi’nin ilk yatırımcısı İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan oldu. Alkan, 3 milyon TL değerleme ile yatırım yaptı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bünyesindeki girişimcilere yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor.
Bu kez yatırımcı İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nden çıktı. İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan, şirketlerin maliyetlerini azaltıp kârlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştiren MasterFi’ye 3 milyon TL değerleme üzerinden yaptırım yaptı.
MasterFi, kullandığı derin öğrenme, big data ve yapay zeka teknolojileriyle pazar araştırması yapmak isteyen şirketlerin müşteri portföy analizlerini yapıyor ve aynı zamanda saha satış süreçlerini de yönetiyor.
Her şirket için ayrı çözüm sunan MasterFi, barındırdığı birçok modül sayesinde şirketlerin saha operasyonlarında büyük maliyet yaratan işleri dijitalize ederek maliyetleri önemli düzeyde düşürüyor.
183 MİLYAR DOLARLIK PAZAR
MasterFi kurucusu Mesut Polat, dünya genelinde 183 milyar dolarlık bir pazara hitap ettiklerini belirtiyor. Polat, “Şirketlere, derin analiz ve öngörü gerektiren tüm konulara yönelik bizim geliştirdiğimiz yapay zeka modüllerinden bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz.
Bu sebeple de MasterFi markasını önümüzdeki yıllarda segment olarak bölerek kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması için ürün grubu çalışmaları yapacağız” diyor.
Amacının yatırım yapmak olduğu kadar gençleri desteklemek olduğunu da dile getiren İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan da yaptığı bu yatırımla İTO üyelerine örnek olmak istediğini söylüyor.
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