Yaratıcı fikirler Urla’da buluşuyor
Türkiye’nin yaratıcı beyinleri bu yıl ikinci kez İzmir Urla’da HacknBreak Açık İnovasyon Kampında bulaşacak. Kamp, 19-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Yeni fikirlerin konuşulacağı ve destekleneceği kampta 3 bine yakın katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin yaratıcı, tasarımcı, yazılımcı, geliştirici beyinleri bu yıl ikinci kez İzmir Urla’da buluşacak. Geçen yaz ilki gerçekleştirilen HacknBreak Açık İnovasyon Kampı bu yıl da teknoloji geliştiricilerine, tasarımcılara, projesini paylaşmak isteyen yazılımcılara, bir fikri olanlara kapılarını açacak.
“Daha iyi bir gelecek için mola” düşüncesiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı, bu yıl da aynı sloganla yola çıktı. Etkinliğin düzenleyicisi Açık İnovasyon Derneği, Türkiye’nin her yerinden üretmek isteyen herkesi Urla’da buluşturmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor.
3 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR
Açık İnovasyon Kampına 8 gün 8 gece boyunca, bu yıl da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 19-27 Ağustos tarihlerinde teknoloji odaklı etkinliklerin yanı sıra kültür-sanat ve spor aktiviteleriyle katılımcılara yoğun bir program sunacak.
Açık İnovasyon Kampında bu yıl yaklaşık 3 bin katılımcının bir araya gelmesi öngörülürken, kampın bu yılki ana konuları “Temiz Enerji, Elektrikli ve Otonom Taşıtlar, Sanayi 4.0, Design Thinking” olarak belirlendi.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknopark İzmir yer-leşkelerinde ve İzmir Yarımada’sının doğal ve kültürel bölgelerinde düzenlenecek olan kamp, geleceğin teknoloji, tasarım ve toplumu-nun konuşulduğu 100’ün üzerinde, hackhathon, ideathon, atölye çalışması, eğitim, seminer, sektörel ve kültürel geziyi barındırıyor. Kamp süresince bir de kamu ve kurumsal firma temsilcilerinin açık inovasyon ve sosyal inovasyon konularında konuşmalarına yer verecek olan “Açık İnovasyon Konferansı” düzenleniyor.
YENİ FİKİRLER DESTEKLENECEK
Katılımcılara rekabet dolu anlar yaşatacak olan Hack’n Break’te, aynı zamanda tasarım ve yeni fikir geliştirmeye yönelik maratonlar (ideathon), workshop, eğitim ve teknoloji girişim sunumları da yer alacak. Başarılı bulunan fikirler, mentor desteğiyle iş modeli ve teknik fizibilite açısından iyileştirilecek . Ardından da kurumsal yatırım yöneticileri ve melek yatırım ağı temsilcileri tarafından değerlendirilecek.
Etkinliğin bu yılki sponsorları arasında Zorlu Holding, Ege İhracatçı Birlikleri, Vestel, Havelsan, Airties, Temsa gibi teknoloji ve inovasyona liderlik eden şirketler ve kurumlar bulunuyor. Ayrıca onlarca firma, STK, kamu kurumu ve topluluğun desteğiyle kamp ve konferans programı hazırlanıyor. Program hakkında bilgi almak ve etkinliğe katılmak için www. hacknbreak.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
AÇIK İNOVASYON NEDİR?
Açık inovasyon, yeni fikirlerin özgür dolaşımı anlamına geliyor. Bu fikirler için kimse para ödemiyor, bir kurum iş ortaklarıyla birlikte riskleri ve kazancı paylaşarak, yeni ürün ve fikir geliştirebiliyor.
Açık İnovasyon Derneği ise ülkemizde kamu, özel sektör ve akademide, bilim ve teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının verimli bir biçimde artması amacıyla açık erişim kültürünün ve açık inovasyon felsefesinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmak amacıyla kuruldu.
Teknoloji, AR-GE, bilim ve inovasyon konularında kamusal yararı önde tutan dernek, interdisipliner yöntemler geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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