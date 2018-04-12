Yardımlaşma kültürünü yayacaklar
Yuvarla, sosyal bir FinTech girişimi. Alışverişlerde küsuratlı kuruşları bir üst rakama yuvarlayarak seçtiğiniz sosyal yardımlaşma organizasyonlarına bağış yapmanızı sağlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Yuvarla, Boyner Grup’un kurduğu ‘Buluşum’ platformundan da 60 bin TL’lik destek aldı. Yuvarla, 2014 yılında ülkemizdeki bireysel bağış kültürünü geliştirmeyi ve bunu yaparken de sosyal ve çevresel sorunların çözümü için çalışan sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratmayı hedefleyerek kurulmuş bir sosyal girişim.
Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz’ın 2014 yılında hayata geçirdiği Yuvarla, Boyner Grup’un kurduğu ‘Buluşum’ platformundan da 60 bin TL’lik destek aldı.
BKM Express, Türkiye İş Bankası ve QNB Finansbank ile işbirliği yapan sosyal girişimin bu teknik entegrasyonu sayesinde bakkalda, markette ve AVM’de, kart ile ödeme yapılan her yerde, 0,99-0,90 gibi küsuratlı alışveriş tutarları yuvarlanarak, yalnızca kuruşlarla kişilerin seçtikleri vakıf ve derneklere destek olmaları sağlanıyor.
STK’YA DESTEK AZ
Emre Danacı, şimdiye kadar yaklaşık 700 bin online alışveriş işleminin küsuratlarının yuvarlanarak aradaki minik farkların toplumsal ve çevresel problemlerin çözümü için çalışan sivil toplum kuruluşlarına bağışlandığını söylüyor.
Danacı, bu şekilde yaklaşık 500 bin TL’lik kaynak yaratıldığını ifade ediyor. Bu arada İngiltere’nin Yuvarla’sı Pennies’de ise şimdiye kadar yaklaşık 40 milyon adet küsuratlı alışveriş yuvarlanarak bağışlanmış durumda.
Erdi Yerebasmaz, Türkiye’nin bireylerin sivil toplum kuruluşlarına bağış yapma alışkanlıkları sıralamasında dünyanın en son sıralarında yer aldığını belirtiyor.
Yerebasmaz, sadaka kültürünün hakim olduğu toplumumuzda STK’lara bağış yapmayanların yüzde 52’sinin ‘yardım miktarım küçük’ diyerek bir STK’ya destek olmadığını söylüyor. Yuvarla ise yalnızca kuruşlarla
ilgilendiği için toplumun her kesimine uygun bir bağış yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.
Sistemi kısaca anlatmak gerekirse, Yuvarla, eskiden mağazalarda görmeye alışık olduğumuz şeffaf bağış kumbaralarının yeni ekonomi ve alışveriş alışkanlıklarına uygun hali olan dijital bağış kumbarası sistemi.
Proje, dijital alanda iş geliştirme yaparak perakende zincirinde Yuvarla’nın daha fazla kullanılmasını hedefliyor. Yuvarla uygulaması App Store veya Google Play’den indiriliyor. Desteklenmek istenen dernek, vakıf ya da STK seçiliyor. Kredi kartı ya da bankamatik kartı uygulamaya tanımlanıyor.
BANKALARLA GÖRÜŞÜYOR
Kart tanımlandıktan sonra yapılan her alış verişte, Yuvarla tercihinize göre yukarı yuvarlanacak küsuratları her seferinde size sorarak ya da aylık belirleyebileceğiniz bir limit dahilinde otomatik olarak yuvarlayıp seçtiğiniz dernek, vakıf ya da STK’ya bağışlıyor.
Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz, Yuvarla’nın Türkiye’de 1,1 milyar TL potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor. İki girişimci, “Yuvarla’nın kullanımını genişletmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden diğer bankalarla işbirlikleri için görüşmelerimiz sürüyor” diye konuşuyor.
FONZİP’İ DE BÜYÜTÜYORLAR
Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz, Yuvarla yoluna devam ederken, 2016 yılında, kendilerini finanse etmek için sivil toplum kuruluşları için online bağış, aidat tahsilatı ve üye yönetim sistemi olan FonZip’i kurdu. FonZip şu anda içlerinde TEMA, AKUT, Unicef, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarından mezun derneklerine, siyasi partilerden federasyon ve kooperatiflere kadar birçok farklı kategoride 300’e yakın kuruma hizmet veriyor.
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