Yeni danışmanlar arıyor
39 ilde 85 şubeyle faaliyet gösteren Premar Gayrimenkul, yıl sonuna kadar 130 franchise şubeye ulaşmayı hedefliyor. Şirket yatırımcılardan franchise giriş bedeli olarak 10 bin dolar + KDV alıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 30 bin TL olarak ifade ediliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Son yıllarda hızlı büyüyen gayrimenkul sektörü, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere de fırsatlar yaratıyor. Gayrimenkul piyasanın yıllık hacminin 1,5 trilyon TL’den fazla olduğu belirtiliyor. Tahminlere göre bunun da en az yüzde 50’si emlak sektörü oyuncularının aracılığıyla gerçekleşiyor.
Özellikle son yıllarda köşe başı emlakçılıktan sıyrılıp çok zincirli kurumsal gayrimenkul danışmanlığı markalarının bulunduğu bir HAKAN ERİLKUN sahaya dönüşen sektör, birçok gayrimenkul danışmanı ve broker girişimcisinin doğmasına katkı sağladı. Zira oldukça düşük yatırım maliyetiyle açılabilecek gayrimenkul ofisleri yüksek kâr marjları sunuyor. Bu da sektöre olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.
Kurumsal bir marka çatısı altında ofis kuran girişimci, eğitimler, web sitesi, zengin portföy gücü, sözleşme ve protokol örnekleri, hukuksal danışmanlık, franchise geliştirme danışmanlığı, franchise ağı ile ciro artırımı gibi birçok konuda destek alabiliyor.
Premar Gayrimenkul de girişimcilere bu tür destekleri sunan ve yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş bir gayrimenkul danışmanlık firması. 39 ilde 85 şubeyle faaliyet gösteren Premar’ın, ayrıca yurtdışında da 14 franchise şubesi bulunuyor.
OPERASYON DESTEĞİ
Premar Genel Müdürü Hakan Erilkun, yıl sonuna kadar 45 ayrı şehirde 130 franchise şubeye ulaşacaklarını belirtiyor. Premar’da franchise giriş bedeli olarak 10 bin dolar + KDV alınıyor.
Şubelerin toplam yatırım maliyeti ise 30 bin TL olarak ifade ediliyor. Erilkun, şubeler için uygun yerleri, “50 metrekare büyüklüğünde, ikiye bölünebilir alan ve tabela asılabilir bir cephe alınlığı şart. Coğrafi lokasyon itibarıyla faaliyet gösterilen noktanın merkezi bir yerde olması gerekiyor” diye anlatıyor.
Premar’da Yüzde 5 kâr marjı ile çalışılıyor. Royalty ücreti olarak ise yıllık 10 bin dolar alınıyor. Şubeler için aylık ciro hedefinin ise bölgeye göre değiştiğini belirten Hakan Erilkun, “Örneğin Şanlıurfa bayisi ile Bağdat Caddesi bayisinin ciroları aynı parametrelere tabi olamayacağı için bölgeye göre değişen parametreler uyguluyoruz” diyor.
Franchise’ların en az lise mezunu, yabancı dil bilmesi tercih nedenleri arasında gösteriliyor. Mimari ve reklam desteği Premar tarafından veriliyor. Ayrıca insan kaynakları, eğitim, hukuk gibi ofisin tüm operasyonel ve lojistik desteği de genel müdürlük tarafından sağlanıyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: 50 metrekare büyüklüğünde, ikiye bölünebilir alan ve tabela asılabilir bir cephe alınlığı şartı aranıyor. Coğrafi lokasyon itibarıyla faaliyet gösterilen noktanın merkezi bir yerde olması gerekiyor.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 10 bin dolar + KDV alınıyor. Şubelerin toplam yatırım maliyeti ise 30 bin TL.
Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiyor.
Kâr marjı: Yüzde 5.
Bayilerde aranan özellikler: En az lise mezunu, yabancı dil bilen kişiler tercih ediliyor.
Başvuru için iletişim: 0532 486 38 50
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