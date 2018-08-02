Yeni girişimlere 1 milyon TL destek
Türk Telekom’un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği hızlandırma programı PİLOT’un altıncı dönem girişimleri belli oldu.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Program için yapılan 600 başvuru arasından seçilen 11 ekipten her birine 90 biner TL nakit desteği sunulacak. Türk Telekom’un girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013’te hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının altıncı dönem girişimleri belli oldu.
Yapay zekâ, büyük veri, görüntü işleme, network çözümleri gibi farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 11 ekibe toplamda 990 bin TL nakit desteğiyle birlikte Türk Telekom ile işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkânı sunulacak.
PİLOT’un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca çeşitli konularda uzmanlardan eğitim alacaklar.
Ekipler ayrıca Türk Telekom yöneticileriyle çalışma imkânının yanı sıra ekosistemin önde gelen girişimci ve yatırımcılarından mentorluk desteği de alacaklar.
OFİS ALANI İMKANI
Yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası Akaunting, Botart, Gigbi, Glamy, Netbox, Octovan, Partymag, Playz, Pollective, Reminis, Ulak programa katılmaya hak kazanan girişimler oldu.
Programı başarıyla tamamlayan ekipler, geliştirdikleri Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve iş modelini, yatırımcıların katılacağı ‘Demo Günü’ etkinliğinde sunacaklar.
Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, bu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Seçilen her ekibe 90 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda ofis alanı imkânı, 100 bin dolar değerinde bulut hizmetleri, mobil iletişim paketi ve projelerinin tanıtımı için iletişim desteği de sağlıyoruz.”
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