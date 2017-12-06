Yeni nesil paylaşım platformu
Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin yön verdiği multimedya platformu Storia, şu anda Türkiye ile birlikte Rusya, ABD ve Brezilya’da da faaliyet gösteriyor. Girişim, farklı görüşlerin, fikirlerin ve hikâyelerin güvenli bir atmosfer içinde dile getirilmesini hedefliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Storia, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılarına hikayelerini yazı, fotoğraf veya video ile paylaşma imkanı sunan bir platform. Ekonomiden spora, seyahatten gündeme dair başlıklara, ilişkilerden edebiyata ve magazine kadar pek çok farklı alanda içeriğe sahip olan Storia, ABD, Rusya ve Brezilya ile birlikte Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.
Global büyüme odaklı Storia, birbirinden farklı görüşlerin, fikirlerin ve hikâyelerin güvenli bir atmosfer içinde dile getirilmesini amaçlıyor. İnsanları eğlendirmeyi, bilgilendirmeyi hedefliyor ve düşüncelerini özgürce dile getirmeleri için teşvik ediyor.
Storia, iş dünyasında 20 yıllık geçmişi bulunan ve daha önce Turkcell ve Sonera’da üst düzey kademelerde yer almış, telekomünikasyon ve yazılım sektöründe çeşitli yatırımları bulunan bir girişimci olan Röstem Hairedin tarafından kuruldu.
4 MİLYON ZİYARETÇİ
Kullanıcılar Storia’ya www.storia.me internet sitesinden ya da iPhone/ Android uygulamalarını indirerek ulaşabiliyor ve sosyal medya hesapları üzerinden kolayca üye olarak kendilerini ifade edebiliyor.
Üyeler, diğer üyeleri hikâyelerine ortak olup yazmaları için davet edebiliyor. Ortak yazarlık farklı bakış açılarının içeriğe dahil olmasını sağlayarak hikâyeye pek çok farklı boyut katıyor.
Storia’nın 2016 yılının son çeyreğinde piyasaya giriş yaptığını söyleyen Röstem Hairedin, “O günden bu yana sürekli artan bir ivme ve momentumla, şu anda yaklaşık 4 milyon aylık tekil ziyaretçi ve 25 milyon aylık sayfa görüntülemesine ulaştık” diyor.
Önümüzdeki yıl, aylık 15 milyon kullanıcının ziyaret ettiği bir mecra haline gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Hairedin, büyüme hedeflerine ilişkin olarak şunları söylüyor: “Şu anda Türkiye ile birlikte Rusya, ABD ve Brezilya pazarında da olan Storia, dünyanın büyük bir kısmına hitap eden bir platform.
İlerleyen dönemde farklı dillerde, farklı ülkelerde de yer almayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde, bulunduğumuz pazarlarda çift haneli büyüme ve aynı zamanda yeni ülkelere açılma hedefimiz var. Türkiye pazarına ilişkin hedefimiz ise 2019 yılı itibariyle Storia’yı Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sosyal içerik platformu haline getirmek.”
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