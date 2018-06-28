Yeni yatırımcılar arıyor
Halihazırda 128 restoranı bulunan Baydöner, franchise verecek yeni yatırımcılar arıyor. Şirket, franchise giriş bedeli olarak 50 bin dolar + KDV talep ediyor. Bir Baydöner şubesi açmanın toplam yatırım maliyetinin ise 200 bin dolar + KDV olduğu ifade ediliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
2007 yılında kurulan Baydöner, Türkiye’de restoran sektörünün en hızlı büyüyen oyuncularından biri. Baydöner, Türk mutfağının zenginliğine karşı sektörde henüz yeterince Türk markası olmadığının fark edilmesiyle ortaya çıktı.
Böylece Türkiye’nin her yanında açılan AVM’lerde iş yapacak, hızlı büyüme potansiyeline sahip bir restoran zinciri konsepti oluşturulması hedeflendi. Bugüne kadar tüm yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapan şirket, dışarıdan herhangi bir yatırım almadı.
Bugün 128 restoranla Türkiye’nin en yaygın döner restoran zinciri konumunda bulunuyor. Markanın Türkiye dışında KKTC, Azerbaycan ve Kuzey Irak’ta da şubeleri var.
Baydöner CEOsu Bülent Polat, 2018 yılında dört adet franchise’ı daha bünyelerine katmayı planladıklarını söylüyor. Polat, “Hem hizmet verdiğimiz il sayısını hem de mevcut hizmet verdiğimiz illerdeki şube sayılarını artıracağız” diyor.
MALİYET NE KADAR?
Baydöner’de franchise giriş bedeli olarak 50 bin dolar + KDV talep ediliyor. Bir Baydöner şubesi açmanın toplam yatırım maliyeti ise 200 bin dolar + KDV olarak ifade ediliyor. Şirket yüzde 5 royalty ve yüzde 2 de pazarlama katkı payı alıyor.
Bülent Polat, “Franchise şubelerimiz Baydöner’i temsil ettiği için şubelerimizi işletecek kişileri ve şubemizin yer alacağı lokasyonu titizlikle değerlendiriyoruz” diye konuşuyor. Polat, şubelerin en az 8-10 metre ön cephesi ve 150-200 metrekare civarında kullanım alanı olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bahçesi ve otoparkı olan yerler öncelikle tercih ediliyor.
Marka için yurtdışı hedefleri de büyük tutuluyor. Bülent Polat, Avrupa ile ilgili fizibilite çalışmalarının devam ettiği bilgisini veriyor. Polat, “Şirketimizi kurduğumuzda amacımız, Türkiye’de ve dünyada dönerin bilinen en büyük markası olmaktı. Bu yolda güzel başarılar elde ettik ve etmeye devam ediyoruz. 2020’de yurtiçinde 250, yurtdışında 50 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.
Kâr marjının birçok faktörün etkilediği bir unsur olduğunu belirten Bülent Polat, sistem içinde yatırımcı olarak yer alan franchise’ların bulundukları bölgeye göre oldukça ciddi kârlılık sağlayabildiğini ifade ediyor.
ARANAN ÖZELLİKLER
Bülent Polat, yatırımcılarda aradıkları özellikleri ise şöyle anlatıyor: “Her şubemizde aynı lezzet ve hizmet kalitesini sağlıyoruz. Bayilerimizin öncelikle bu koşulu yerine getirebiliyor olması bizim açımızdan çok önemli.
Restoranlarımızı gireceğimiz pazara göre franchising sistemiyle veya kendi yatırımımızla hayata geçiriyoruz. Oldukça yüksek sayıda franchise talebi geldiğini söyleyebiliriz. Bu noktada Baydöner markasını temsil edebilecek özelliklere sahip franchise adayları ile görüşmelerimiz devam ediyor.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Şubelerin en az 8-10 metre ön cephesi ve 150-200 metrekare civarında kullanım alanı olması gerekiyor.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 50 bin dolar + KDV talep ediliyor. Baydöner şubesi açmanın toplam yatırım maliyeti ise 200 bin dolar + KDV.
Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: Markanın standartlarını koruyacak yatırımcılar aranıyor.
Başvuru için: info@baydoner.com
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