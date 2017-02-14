Yenilikçi çözüm yatırım getirdi
Perakende sektörüne yenilikçi çözümler geliştiren teknoloji girişimi Vispera, Galata Business Angels’dan 6,8 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Şirketin hedefi Ortadoğu ve Avrupa’dan başlayarak dünyanın her yerinde faaliyet göstermek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Vispera, perakende sektörü için yenilikçi çözümler geliştiren bir teknoloji girişimi. 2014 yılında Prof. Dr. Aytül Erçil ve Dr. Ceyhun Burak Akgül tarafından kurulan Vispera, ilk yatırımını Aralık 2015 tarihinde almıştı.
Son yatırımını ise Galata Business Angels’dan (GBA) aldı. Vispera’nın değeri GBA’dan aldığı son yatırımla 6,8 milyon dolar oldu.
YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ
Vispera’nın geliştirdiği resim tanıma servisi, raf, soğutucu, dondurma kabini gibi perakende sergi alanlarına yerleştirilmiş ürünleri yüzde 99’u aşan bir doğrulukla tanıyıp sayabilen bir uygulama.
Bu sayede perakendeci ve üretici firmaların satışlarını etkileyen önemli faktörlerden olan stok durumu, raf payı, marka payı, sergi uyumu gibi ölçütler kolaylıkla ve hızla hesaplanabiliyor. Bu ölçütlerden hareketle de firmaların mağaza içi operasyonları ve pazarlama faaliyetleri optimize edilebiliyor.
Vispera’nın bu çözümü mobil, masaüstü ve bulut uygulamalarından oluşuyor. Görüntü toplama aşamasında Vispera’nın mobil uygulaması kullanılıyor. Bu görüntülerin ve ürün sayım verilerinin işlenmesi ise masaüstü görüntü işleme uygulamasıyla sağlanıyor.
Daha sonra güncel veriler görselleştirilip müşteriyle paylaşılıyor. Müşteriler bulut tabanlı servis sayesinde bu verilere istedikleri zaman istedikleri yerden erişebiliyor.
Vispera’nın kurucu ortağı Aytül Erçil, Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği ve Matematik bölümlerini bitirdi. Erçil, yapay görme ve otomasyon ürünler geliştiren şirketi Vistek ile 2013 yılında Ekonomist, Garanti Bankası ve KAGİDER işbirliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘YılınKadın Girişimcisi’ seçilmişti.
DÜNYAYA AÇILACAK
2014 yılında kurulan Vispera, sekiz ay gibi kısa bir sürede resim tanımaya dayalı perakende raf tanıma servisini geliştirip faaliyete geçirme başarısını gösterdi. Şu anda 21 kişilik bir ekiple çalışan şirket, stratejisini perakende sektöründe çok sayıda perakendeci ve üretici firmayla çalışarak bu alanda sektörel bir farkındalık yaratmak üzerine kurdu.
Aytül Erçil, “Bundan sonra alacağımız yatırımları operasyonumuzu Türkiye ve dünyada genişletmeye yönlendireceğiz. Ortadoğu ve Avrupa’dan başlayarak dünyanın her yerinde faaliyet gösteren bir firma olacağız. Perakendede resim tanıma denilince akla gelen ilk firmanın Vispera olmasını istiyoruz” diyor.
İlk zamanlarda aldığı yatırımları öncelikle AR-GE’ye yönlendirdiklerini ve olgun bir ürün elde etmek bakımından önemli yol kat ettiklerini belirten Aytül Erçil, şimdiyse bu yatırımları daha fazla iş, müşteri geliştirme ve pazarlama faaliyetlerine aktarmayı planladıklarını sözlerine ekliyor.
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