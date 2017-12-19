Yenilikçi market hizmeti
İTÜ Çekirdek Big Bang 2017’de finale kalan girişimler arasında yer alan Rofoods Micro Market, Cardtek’ten 50 bin TL destek aldı. Ofislerde 250’den fazla gıda ürününün self-servis konseptiyle sunulduğu bir market olan Rofoods, yurtdışına açılmayı planlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Güven Hanege, yapay zeka, nesnelerin intermeti (IoT) ve mobil ödeme teknolojileri alanlarında start up’ı olan bir girişimci. İlk girişimi olan toz indirgeme sistemlerini 2007 yılında kuran girişimci, 2009 yılında maden sektörünün öncülerinden olan bir sanayi kuruluşuna bu girişimini patenti ile devretti.
Daha sonra teknolojiye olan ilgisi onu konuk ağırlama sektöründe yenilikçi çözümler üretmeye itti. Bu anlamda 2012 yılında prohotech isimli (profesyonel otel teknolojileri) otel ekipmanları üreten, uçtan uca hizmet veren IoT tabanlı AR-GE firmasını kurdu.
Hayali perakende sektöründe insansız çalışabilen, işgücü maliyetlerini düşüren, kayıp ve kaçakları azaltan çözümler üretmekti. Bunun üzerine Türkiye’nin ilk insansız ve kasiyersiz marketi olan Rofoods’u kurdu.
Rofoods, yapay zeka ve yenilikçi ödeme teknolojilerini kullanarak, günümüz iş dünyasının ve hayatımızın önemli bir bölümünün geçtiği ofislerde, çalışanların gıdaya erişiminde bir alternatif yaratmak amacıyla kuruldu. Rofoods için, ofis katlarında 250’den fazla gıda ürününün self-servis konseptiyle sunulduğu yenilikçi bir market hizmeti de diyebiliriz.
İKİ ÖDÜL ALDI
İTÜ’nün ileri aşama start up hızlandırma merkezi Magnet’te faaliyet gösteren Rofoods, sekiz kişilik bir ekibe sahip. İTÜ Çekirdek programının düzenlediği Big Bang Start up yarışmasında finale kalan Rofoods, İTÜ Teknokent’ten 100 bin TL yatırım ve ofis desteği aldı. Ayrıca fintech şirketi Cardtek’ten de 50 bin TL hibe alındı.
Güven Hanege, Rofoods’u şöyle anlatıyor: “Mevcut durumda işverenlerin çalışanları için sunabileceği alternatiflerde gıda seçenekleri az ve ödeme seçenekleri yetersiz. Ayrıca bu tür eski konseptler ciddi ödeme kuyruklarına neden olabiliyor ve kişiselleştirmeye müsait değil. Rofoods mikro marketlerin konumlandığı şirketlerdeki çalışanlar talep ettikleri ürünlere kolayca erişebiliyor, sıra beklemeden hızlıca ödeme yapabiliyor.”
KÖRFEZ’E AÇILACAK
2018 yılında açacakları yeni marketlerle 75 noktaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Güven Hanege, almayı hedefledikleri ikinci ve sonraki tur yatırımlarla bu rakamın çok daha üstünde noktaya da ulaşabileceklerini ifade ediyor. Şirket, 2018 yılında 8 milyon TL’den fazla ciro hedefliyor.
Güven Hanege, yapay zekayı kullanarak kişi tanımlama dışında özellikle müşterilerin hissettiği duygular ve duygu alt kırılımlarını da tespit ettikleri yazılımlarının olduğunu vurguluyor. Hanege, “Hatta yeni nesil ödeme yöntemleri konusunda da çeşitli projelerimiz mevcut.
Plazalarda konumlanacak mikro marketlerin dışında özellikle Körfez ülkelerinde hem mikro market olarak hem de bundan bağımsız bir şekilde yapay zeka yazılımlarımız hakkında çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Ekibimizin yarattığı teknolojileri başta Körfez ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde çok hızlı bir şekilde görebileceğiz” diyor.
“GELİR MODELİNİZİ AÇIKLAYIN”
Almış oldukları yatırımı özellikle ödeme sistemleri alanındaki fikirleri hayata geçirmek ve daha fazla lokasyona ulaşmak için kullanacaklarını anlatan Güven Hanege, melek yatırım almak isteyen girişimcilere şu önerilerde bulunuyor: “Girişimcilere tavsiyem, yaratabilecekleri potansiyel değeri olabildiğince sayısal hale getirmeleri.
Çünkü getiri kısmını açıklayabildikleri anda, zenginleşen ekosistemde, o riski almayı göze alabilecek bir yatırımcı bulabileceklerine inanıyorum.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?