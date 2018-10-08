Yerli dijital dönüşüm
StartersHub XO 2018 programının başarılı girişimlerinden Proente’nin yerli dijital dönüşüm çözümleriyle şirketlerin verimli çalışmaları kolaylaşıyor. Üretim hattındaki makineleri anlık olarak takip eden Proente, bir yılda yüzde 15 verim artışı sağlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Üretim odaklı bir kalkınma hareketini gerçeğe dönüştürmenin yolu, üretim tesislerini teknolojiyle güçlendirerek süreçleri daha verimli hale getirmekten geçiyor.
StartersHub 2018 XO programı girişimlerinden Proente, dijital dönüşüm çözümleriyle üretim hattındaki makineleri anlık olarak takip ederek kayıpları önlüyor, makinelerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayarak verimliliği artırıyor.
Proente’nin tümüyle Türkiye’de geliştirdiği platform, üretim hattında kullanılan makinelerin performansını yüksek hassasiyetle ölçüyor.
Makinelere ilişkin tüm parametreleri anlık olarak takip ederek kayıpların önüne geçiyor. Böylelikle hem hammaddenin verimliliği artıyor hem de makinelerin kullanım ömrü uzatılıyor.
Kullanıcıların üretime ve makinelere ilişkin parametrelerdeki anlık dalgalanmaları anında tespit edebildiği platform üzerinde yapılan senaryo tanımlamaları, elektronik kontrollü pek çok eylemin otomatik olarak tamamlanmasına olanak tanıyor. Bu sayede insana bağlı hatalar önleniyor, gözden kaçma riski olan anlık sorunlar otomasyonla çözülüyor.
KULLANIM ALANI GENİŞ
Proente’nin farklı alanlarda kullanımları mevcut. Proente Kurucu Ortağı Erçin Temel, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Örnek vermek gerekirse, otomotiv ana sanayiinde öngörüye dayalı bakım kapsamında değerlendiriliyor.
Otomotiv yan sanayiinde çözümlerimiz üretim verileriyle birlikte proses verilerinin eşlenmesinde ve anlık kontrol amacıyla kullanılıyor.
Gıda sektöründe yine üretimin anlık kontrolü ve proses verilerinin yönetilmesi alanında değerlendiriliyor. Alüminyum sektöründe elektrik, doğal gaz, su kullanımının üretimle eşlenmesi ve anlık maliyetleme için Proente çözümleri o tercih ediliyor.
Bu sektörlerin haricinde olarak ise mobilya, ağır metal işleme, tekstil ve lojistik, perakende sektörlerinde yer alıyoruz.”
AVRUPA’YA AÇILACAK
2019 yılında Türkiye genelinde hizmet ve entegratör ağlarını genişleterek servislerden tüm işletmelerin daha kolay faydalanması için plan yaptıklarını söyleyen Erçin Temel, bunun yanı sıra Avrupa’da farklı açılımlar planladıklarını belirtiyor.
Temel, “Endüstri 4.0 ve IIOT konsepti çerçevesinde Avrupa’da söz sahibi olabilmek için çeşitli işbirlikleri ve genişleme görüşmelerimiz devam ediyor. 2018 yılı için ana hedefimiz tüm Türkiye’ye bu tür işlerin yapılabildiğini kanıtlamaktı. Önümüzdeki yıl ise önemli birleşmeler ve işbirlikleriyle Türkiye’den önemli bir değerin çıkarılabildiğini göstereceğiz” diyor.
“YÜZDE 15 VERİM ARTIŞI GÖZLEMLİYORUZ”
Yerli bir çözüm olarak yeni nesil yazılım ve donanım teknolojisiyle geliştirilen Prowmes platformunun hızlı kurulum ve kolay konfigürasyon sayesinde tüm üretim tesislerine kolayca uygulanabileceğini kaydeden Erçin Temel, KOBİ’lerin dijital dönüşüm trendine adapte olabilmek için kullanıcı dostu çözümlere ihtiyaç duyduğunu anlatıyor.
Temel, “Prowmes platformuyla bu ihtiyacı karşılayarak KOBİ’lerimizin rekabette daha rahat hareket edebilmelerini ve üretimlerini daha etkin yönetmelerini sağlıyoruz.
Bakım maliyeti başta olmak üzere pek çok gider kaleminde kayda değer azalma sağlıyoruz. Proente ürünlerini kullanan tesislerde birinci yılın sonunda en az yüzde 15 verim artışı gözlemliyoruz” diye konuşuyor.
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