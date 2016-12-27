2017’de büyümeyi yurtdışında arayacak
2016 yılında beyaz eşya sektörü iç pazarda yüzde 5, ihracatta yüzde 8 büyüdü. Elektronik sektörünün ise yılı daralmayla kapatması bekleniyor.
Beyaz eşyacılar iç pazarın yeniden canlanması için hükümetten ÖTV indirimi yapmasını talep ediyor.
Her iki sektör de 2017 yılında Avrupa gibi klasik pazarların dışında Afrika ve Asya pazarlarına yönelik yapacakları atılımlarla fark yaratmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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