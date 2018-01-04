Altyapı projeleriyle büyüme hızlanacak
Yaklaşık 150 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan lojistik sektörü 2017 yılını yüzde 6 büyümeyle tamamladı. 2018 yılında çeşitli altyapı yatırımlarının tamamlanması ve işlerlik kazanması sektörün gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor.
2017, son iki yıldır büyümeyen lojistik sektörü için toparlanma yılı oldu. 2017’nin ilk yarısında özellikle tekstil ve otomotiv sektöründeki beklentilerin üzerindeki üretim ve ihracat rakamları lojistik sektörünün büyümesine katkı sağladı.
Sektör, 2017 yılını yüzde 6 civarında büyümeyle kapattı. 2017’de sektördeönemli gelişmelerden biri Türkiye Lojistik Master Planı’na yönelik yürütülen çalışmalar oldu.
2017 yılının temmuz ayında düzenlenen Türkiye Lojistik Master Planı Birinci Çalıştayı ile bu hedefe yönelik daha somut adımlar atıldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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