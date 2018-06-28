Bankaları dijital yarışı
Teknolojiyle değişen müşteri beklentileri, bankaların rekabetini dijitale taşıdı. Bankacılıkta aktif dijital müşteri sayısı 40 milyona yaklaştı.
Bankalar, yapay zekâ, sanal gerçeklik, biyometrik doğrulama, nesnelerin interneti (IoT) ve blockchain gibi teknolojileri kullanarak dijitalde yarışmaya devam edecek.
Bankaların bir yılda teknoloji yatırım bütçelerini yaklaşık yüzde 30 arttırması, dijital bankacılığın 10 yılda pazarın yüzde 50’sini oluşturması bekleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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