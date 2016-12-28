Demir-çelik sektöründe toparlanma yılı olacak

Aralık 28, 2016 0 Yorum 29 Okunma
Demir-çelik sektöründe toparlanma yılı olacak

Türk demir-çelik sektörü, son beş yılda üretim ve ihracatta yaşadığı kan kaybını 2017’de telafi etmeyi planlıyor.

Çin’in küresel piyasalara ağırlığını koymasıyla son yıllarda daralan üretimin, 2017’de artan kamu yatırımları ve düşen hurda fiyatlarının etkisiyle yüzde 5,4 büyümesi bekleniyor.

Elbette demir-çelik sektörü için en kritik konu 2017’de de Çin faktörü olacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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