Devlete bağımlılığın azaltılması gerekli
Türkiye’de sağlık sektörü özel hastane tarafındaki gelişime rağmen hala devlete bağımlı.
Bu bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyleyen Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “SUT fiyatlarında yeni düzenleme yapılmalı ve mevzuat yeniden düzenlenmeli” diyor.
Aydınlar, sağlıkta gelişme potansiyeli olan alanları ise sağlık turizmi, teletıp ve kişisel tedavi ve sağlık hizmetleri olarak sıralıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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