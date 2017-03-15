Römorkör üretiminde dünyada zirveye oynuyor
Sanmar Denizcilik, dünyanın en büyük beş römorkör üreticisinden biri. Türkiye’nin römorkör ihracatının yarısını yapıyor.
2016’yı 120 milyon dolar ciroyla kapatan şirket, gemi inşa sanayiindeki toparlanmayla birlikte hedeflerini yükseltti.
Sanmar Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven, “Son altı yılda 35 milyon dolar yatırımla iki tersane açtık. 2017’den itibaren hızlı büyüyeceğiz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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