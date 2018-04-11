Sızdırmazlık sağlayarak 100 milyon TL ciro yaptı
Sızdırmazlık ürünleri, imalat sanayiinin hemen hemen tüm sektörlerinde, makinenin olduğu her süreçte yer alıyor.
Sızdırmazlık ürünleri üreten Kastaş, bunları 80 ülkeye ihraç ediyor.
Katma değeri yüksek ihracat yapan şirket 100 milyon TL ciroya ulaştı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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