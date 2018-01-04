Yüzde 5’e kadar küçülme olabilir
Hükümetin 2017’de büyümeyi desteklemek için aldığı tedbirler beyaz eşyaya yaradı. Vergi indirimleri sayesinde sektörün büyüklüğü 30 milyar TL’ye ulaştı.
Ancak bunun acısı 2018’de çıkacak. 2018’de sektörde yüzde 2-5 arasında daralma bekleniyor. Türkiye’nin üretimde en güçlü olduğu sektörlerden biri beyaz eşya…
2016 yılında kur hareketlerinden olumsuz etkilenen sektör, 2017’de ise ÖTV indirimleri sayesinde rekor kırdı. 2017’nin ilk 11 ayında dört beyaz eşyanın (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın) iç satışlarında yüzde 17 artış gerçekleşti.
Bu dönemde üretim 26,5 milyon adede ulaştı. 2017 yılının tamamındaki üretim 28,5 milyon civarında çıkabilir. 2017’de sektörün büyüklüğünün ise 30 milyar TL’yi bulduğu tahmin ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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