150 milyar TL’lik sektör
2 bine yakın hastanenin faaliyet gösterdiği sağlık sektörü 351 bin kişiye istihdam sağlıyor.
2018 yılında kamu-özel sektör işbirliğiyle inşa edilen 10’a yakın şehir hastanesinin tamamlanması ve istihdam yaratması bekleniyor.
Halka arzların yaşandığı özel sağlık sektöründe yurtdışı yatırımları da gündemde.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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