2016’nın yıldızı kim olacak?
Türkiye’de ‘evlenmek en çok önem verilen konuların başında geliyor.
İnsanlar günümüzde yüksek nitelikli sosyal donatılara sahip projeleri tercih ediyor.
Bu eğilim nedeniyle son yıllarda birbiriyle yarışan projeler geliştiriliyor.
İşte böyle bir dönemde fiyat-kalite eğrisini iyi tutturan projeler rakiplerinden bir adım öne çıkıyor ve tüketicinin gözünde beğeni kazanıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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