Araçta kiralama zamanı
Geçen yıl yaklaşık 13,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan operasyonel araç kiralama sektörü, 2018 yılında da büyümeye devam edecek gibi görünüyor. 2018 yılında yüzde 10 büyümesi beklenen sektörün gündeminde maliyet optimizasyonu ve dijitalleşme var.
Artan maliyetler ve araçlardaki vergi artışıyla son dönemde araç kiralamaya talebin artması, filo kiralama sektörünün hızlı bir büyüme sürecine girmesini sağladı.
Türkiye’de operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 29 milyar TL’yi, filosundaki araç sayısı ise 365 bini aştı. Sektör, 2017 yılında yaklaşık 13,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaptı.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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