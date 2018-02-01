Başarının anahtarı AVM yönetimi
Bugün Türkiye’de 420’ye yakın alışveriş merkezi (AVM) var. Bu sayının 2019’da 465’e ulaşması bekleniyor.
Artan AVM’ler rekabeti de beraberinde getiriyor.
Gayrimenkul geliştirme, kiralama, yönetim ve danışmanlık alanında profesyonel kuruluşlardan destek almak, projenin başarısında büyük rol oynuyor.
Ekonomist olarak bu şirketleri ve verdikleri hizmetleri sizler için derledik.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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