BIST 100 hisselerinin teknik analizi (25.11.2018)
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BORSADA GÜÇLÜ DESTEKLER
Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan ve 94,600 seviyelerine kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve geçtiğimiz haftayı yüzde 0,65 değer kaybı ile 93,003 seviyesinden kapattı. BIST 100 endeksi daha önce iki kez test ettiği 91,500 desteğinde yine tutunmayı başardı. Endeksin güçlü destekleri endeksteki geri çekilmelerde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
BIST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde, 50 günlük hareketli ortalamasının ise altındaki hareketine devam ediyor. Endeksin ortalamaların üzerinde hareket etmesi alıcıların güçlenmesine neden olabilir. İşlem hacmine baktığımızda ise son beş günlük ortalama işlem hacmi 6,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksteki olası geri çekilmelerde 91,500 ve 91 bin destekleri ön plana çıkarken olası yukarı yönlü hareketlerde ise 94 ve 96 bin direnç seviyeleri takip edilecek.
BIST 100 endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın orta bandına yakın konumda bulunurken endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 17,538 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 63,15 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi ise 20,87 seviyesinde bulunuyor. Endeksin güçlü desteklere tutunması ve yabancı payının bir önceki haftanın üzerine çıkması olumlu olarak değerlendirilebilir. Dolar/TL kur ise geçtiğimiz haftayı yüzde 1,06 düşüşle ile 5,27 TL seviyesinden kapattı.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.15-6.80
Satım aralığı: 7.60-7.80
Yabancı Payı (%) : 60.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
ASELSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
27.32 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 24.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 26.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.25-24.40
Satım aralığı: 26.50-26.75
Yabancı Payı (%) : 34.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.48 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.17 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.08-1.02
Satım aralığı: 1.17-1.20
Yabancı Payı (%) : 28.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.85 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 8.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.43 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 8.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.80 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.80-7.18
Satım aralığı: 8.80-10.00
Yabancı Payı (%) : 49.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DÜŞÜŞTE
2.84 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 2.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 2.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.36-2.07
Satım aralığı: 2.86-3.50
Yabancı Payı (%) : 28.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.06 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
47.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 55.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 52.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 49.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 49.25-46.75
Satım aralığı: 55.00-61.00
Yabancı Payı (%) : 49.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 6.57 puan arttı.
PEGASUS
İZLENMELİ
22.46 – 23.9 aralığında hareket eden hisse 23.7 seviyesinin altında kapanışlarda 24.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 25.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.40-22.10
Satım aralığı: 24.30-24.70
Yabancı Payı (%) : 24.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
PETKİM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.03 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.08-5.03
Satım aralığı: 5.33-5.38
Yabancı Payı (%) : 41.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.53 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
7.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.06 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.98 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.98-6.93
Satım aralığı: 7.20-7.23
Yabancı Payı (%) : 51.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
GÜÇ KAYBEDİYOR
5.33 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.62 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.92 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.62-4.56
Satım aralığı: 5.10-5.35
Yabancı Payı (%) : 44.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.26.24 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 22.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 24.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.10-20.80
Satım aralığı: 24.60-27.25
Yabancı Payı (%) : 74.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
İZLENMELİ
16.26 – 17.54 aralığında hareket eden hisse 17.31 seviyesinin altında kapanışlarda 15.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.70-15.50
Satım aralığı: 18.50-20.60
Yabancı Payı (%) : 76.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.93 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
11.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 12.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 12.29 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.70-11.30
Satım aralığı: 12.90-13.10
Yabancı Payı (%) : 87.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 15.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 16.89 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 17.70 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.40-15.30
Satım aralığı: 17.70-18.80
Yabancı Payı (%) : 59.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.29 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
3.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.62 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.84 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.62-3.58
Satım aralığı: 3.84-3.92
Yabancı Payı (%) : 36.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.50 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
3.53 – 3.74 aralığında hareket eden hisse 3.69 seviyesinin altında kapanışlarda 3.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.60-3.58
Satım aralığı: 3.82-3.90
Yabancı Payı (%) : 55.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.95 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
İZLENMELİ
1.60 – 1.75 aralığında hareket eden hisse 1.66 seviyesinin altında kapanışlarda 1.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.63-1.62
Satım aralığı: 1.68-1.70
Yabancı Payı (%) : 31.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.
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