‘Bulut’suz işletme kalmayacak!
Günümüzde her ölçekteki işletme için fiziksel alan ve maliyet engellerini kolayca aşarak işlerini tamamen dijitale taşımak ve büyümek bulut çözümleriyle mümkün.
İşletmeler bulut çözümleriyle büyük bir esneklik, verimlilik ve rekabet avantajı kazanıyor. IDC’nin yayınlamış olduğu güncel raporlara göre, Türkiye’de bulut pazarının 2018 yılı sonunda yaklaşık yüzde 21’lik büyüme oranıyla 140 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Gartner’ın 2020 öngörülerine göre ise bir kurum için “bulutsuz” bir altyapı, günümüzde “internetsiz” bir altyapı kurmak ile eşdeğer olacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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