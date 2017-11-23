Büyüme mobilden geliyor
Dünyada 110 milyar dolara ulasan oyun pazarı, büyüme trendini sürdürüyor. Oyun pazarında 41 milyar dolar büyüklük ile mobil alan, itici gücü oluşturuyor.
Türkiye’de de benzer büyüme trendi görülüyor. Sektördeki şirketler, gelişme potansiyelinden yararlanmak için yatırımlarına devam ediyor.
Sektörde e-sporalanıdailgi çekmeyi sürdürüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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