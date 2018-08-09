Büyüme zamanı
Faktoring sektörü, son yılların aksine 2017’yi daha iyi rakamlarla geride bıraktı.
2017’de sektörün işlem hacmi 145 milyar TL’ye, net dönem kârı 929 milyon TL’ye yükseldi.
2018’in ilk çeyreğinde ise işlem hacmi 40,4 milyar TL, net kâr 360 milyon TL oldu.
İhracat ile ithalat faktoringinde artış ve Tedarik Finansmanı Platformu’nun olumlu katkısıyla sektörün 2018’i 175 milyar TL’lik işlem hacmiyle kapatması öngörülüyor.
Kârlılıkta da yüzde 20-25 büyüme tahmini var. Sektör, mevzuatla ilgili sorunlar için de çözüm bekliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Kadınlar ‘cam tavan’ı yurtdışında da kırıyor
Sonraki haber Zamlar borsada kimleri etkileyecek?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?