Çift haneli büyüme sürecek
Operasyonel kiralamada büyüme sürüyor.
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) verilerine göre, 2017 ilk yarıda sektörün büyüklüğü 24 milyar 630 milyon TL’ye, araç parkı 337 bin 515 adede, müşteri sayısı 59 bin 828’e ulaştı.
Bu tabloda KOBİ’lerin önemli rol oynadığını söyleyen sektör yöneticileri, daha çok KOBİ’yi sektöre çekebilmek adına KOBİ’lere özel kampanyaları ve Anadolu’daki şubeleşmeyi artırmayı hedefliyor.
2017 ve sonrası için çift haneli büyümenin devamı öngörülüyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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