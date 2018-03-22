Çocuğunuzun okuluna karar verdiniz mi?
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı devam ederken, veliler bir sonraki eğitim öğretim yılında çocuklarının hangi okulda okuyacağıyla ilgili kararı vermek üzere. Kimi özel okulların açtığı bursluluk sınavlarına çocuklarını götürüyor, kimi ise okulların erken kayıt dönemini değerlendiriyor.
Özellikle eğitim dünyasında her yıl yeni bir şeyin değişmesi velilerin kafasını karıştırıyor. Böyle bir ortamda en doğru okulu seçmek için uğraşan veliler devlet okullarının yanı sıra özel okulları da değerlendiriyor.
Zaten son yıllarda özel ilkokul, ortaokul ve lise sayısının ve bu okullara yönlendirilen öğrenci sayısının dikkat çekici şekilde artmaya başladığı gözleniyor. Türkiye’de 2016-17 eğitim öğretim yılı itibariyle toplam 10 bin 404 özel öğretim kurumu bulunuyor.
Bu okullara giden öğrenci sayısı ise 1 milyon 300 bine ulaşmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) son verilerine göre, bugün Türkiye’de özel okulların eğitimdeki payı yüzde 8. Bakanlığın hedefleri arasında 2023’e kadar özel sektörün eğitimdeki payının OECD ortalaması olan yüzde 15’e çıkarılması var.
2017-2018 eğitim öğretim döneminde bin 777 yeni özel okulun açıldığı düşünülürse bu orana ulaşılması çok zor görünmüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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