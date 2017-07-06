Çok fonksiyonlu yazıcılar revaçta
Yazıcılar, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve lazer yazıcılar olarak iki segmente ayrılıyor.
İki tarafta da baskı kopyalama, tarama ve faks gibi özellikleri bir arada sunan çok fonksiyonlu yazıcılar büyüme eğilimi sergiliyor.
Toplam pazar 2016’da 280 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. beklentiler pazarın bu yıl da benzer ivmeyi göstereceği yönünde.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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