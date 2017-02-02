Danışmanlık ihtiyacı dijitalleşmeyle artıyor
Her yıl istikrarlı bir büyüme gösteren küresel danışmanlık piyasası 2016’da 250 milyar dolarlık hacme ulaştı.
Son yıllarda sektördeki büyümenin itici gücü dijitalleşme ve iş modellerindeki değişim oldu.
Türkiye’de ise 10-12 milyar TL büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen sektör her yıl yüzde 10 civarında büyüyor.
Sektörün önde gelen şirketleri 2017’de farklı projelere imza atmaya hazırlanıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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