En az yüzde 10 büyüme bekliyor
Operasyonel kiralama sektörü 2016’da da büyüdü. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneğinin (TOKKDER) verilerine göre, 2016da sektörün büyüklüğü 23 milyar TL’ye, araç sayısı ise 330 bin 600’e yükseldi.
Filocular, Anadolu’daki şubelerini artırarak ve mobil hizmetlerini geliştirerek daha çok kobiye ulaşmayı hedefliyor.
Araç fiyatlarındaki artışların tercihleri satın almak yerine kiralamaya yönelteceği öngörülürken, 2017’de en az yüzde 10 büyüme bekleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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