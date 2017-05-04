Erken kayıt maratonu başladı
Özel okullarda erken kayıt dönemi başladı. İlk kez okul seçecek anne babalar için bu oldukça zor bir süreç.
Özel okul sayısının hızla arttığı ve yeni pek çok kurumun sektöre girdiği bir dönemde farklı unsurları bir arada değerlendirerek en doğru tercihi yapmak gerekiyor.
Peki okul seçerken neleri göz ardı etmemek gerekiyor? Bu sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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