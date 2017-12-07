Faktoring 2017’de atağa geçti

Aralık 7, 2017 0 Yorum 150 Okunma
Faktoring 2017’de atağa geçti

2015 ve 2016 yıllarını durağan geçiren faktoring sektörü, 2017’de atağa geçti.

Sektör temsilcileri, bu yılı 150 milyar TL’lik işlem hacmiyle kapatmayı hedeflediklerini söylüyor. Kârlılıkta dayüzde 20-25’lik büyüme bekleniyor.

Bu olumlu tabloda ihracat faktoringin de artan potansiyel ile tedarikçi finansmanı önemli rol oynarken, mevzuattaki sıkıntıların giderilmesi ise en önemli talep olarak öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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