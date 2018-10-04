Fark yaratan kampanyalar

Ekim 4, 2018 0 Yorum 213 Okunma
Fark yaratan kampanyalar

Konut kredisi faizlerinin yüzde 2’ieri gördüğü günümüzde, inşaat şirketleri peşin alımlara indirimden yüzde 0,98’lik faiz oranlarıyla 120 aya varan vadelere kadar çeşitli kampanyalar düzenleyerek konut satışı gerçekleştiriyor.

Şirketler, kendi bünyelerinde düzenledikleri bu kampanyalarla yüksek faiz eğilimini aşmaya çalışıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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