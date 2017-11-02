Gündemde yeni projeler var
Yaklaşık 100 milyar liralık büyüklüğe ulaşan lojistik sektörü, 2017 yılını yüzde 6-8 arasında büyümeyle tamamlamayı planlıyor.
2018 yılına daha güçlü hazırlanan sektörün gündeminde yeni projeler ve pazarlar var.
Bakü-Tiflis- Kars demiryolu bağlantısının devreye girmesinin ardından İstanbul’daki üçüncü havalimanının açılması gibi önemli gelişmelere odaklanan sektörde dijitalleşmeye yönelik yatırımların artması bekleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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