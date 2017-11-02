Gündemde yeni projeler var

Kasım 2, 2017 0 Yorum 90 Okunma
Gündemde yeni projeler var

Yaklaşık 100 milyar liralık büyüklüğe ulaşan lojistik sektörü, 2017 yılını yüzde 6-8 arasında büyümeyle tamamlamayı planlıyor.

2018 yılına daha güçlü hazırlanan sektörün gündeminde yeni projeler ve pazarlar var.

Bakü-Tiflis- Kars demiryolu bağlantısının devreye girmesinin ardından İstanbul’daki üçüncü havalimanının açılması gibi önemli gelişmelere odaklanan sektörde dijitalleşmeye yönelik yatırımların artması bekleniyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap