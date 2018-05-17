Hasar sarma zamanı
Sigorta sektörü açısından 2017 hasar yılıydı.
Dünyada kasırgalardan doğan beklenmedik artışlar yaşanırken Türkiye’de de kar, sel ve dolu kaynaklı ilave 1 milyar TL’yi geçen hasarlar oluştu.
2017’yi 39,7 milyar TL prim üretimiyle kapatan hayat dışı sigorta sektörü, 2018’e iyi başladı.
İlk çeyrekte yüzde 17,7 büyüme ile 12,6 milyar TL prim üretimi yapıldı. Yılın tamamında yüzde 15’lik büyüme hedefi var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’inbu haftaki sayısında.
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