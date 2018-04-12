Hedefte 10 milyar dolar var
Yıllardır 6 milyar dolar barajına takılıp kalan leasing sektörü, geleceğe umutlu bakıyor.
Tanıtım ve ziyaretlerle müşteri tabanını genişletmeye çalışan sektörün kamudan da dövizli işlemler, teşvik kapsamının genişletilmesi gibi yeni düzenleme talepleri var.
Bunlarla birlikte önümüzdeki beş yılda 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmak hedefleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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