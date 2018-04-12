Hedefte 10 milyar dolar var

Nisan 12, 2018 0 Yorum 146 Okunma
Hedefte 10 milyar dolar var

Yıllardır 6 milyar dolar barajına takılıp kalan leasing sektörü, geleceğe umutlu bakıyor.

Tanıtım ve ziyaretlerle müşteri tabanını genişletmeye çalışan sektörün kamudan da dövizli işlemler, teşvik kapsamının genişletilmesi gibi yeni düzenleme talepleri var.

Bunlarla birlikte önümüzdeki beş yılda 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmak hedefleniyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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