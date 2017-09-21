Hizmetler çeşitleniyor
Son yıllarda bankalardaki dönüşümle birlikte dijital kanalların müşteriler arasında yaygınlaşması çok hızlı gelişiyor.
Buna göre ürün ve hizmet çeşitliliğinde de önemli artışlar var. Müşteriler artık geleneksel kanalları kullanmayı çok fazla tercih etmiyor, bankacılık işlemlerinde mobilite, hız ve avantaj bekliyor.
Özellikle Y ve Z kuşaklarının tüketim alışkanlıklarına bakıldığında gelecekte bankacılık işlemlerinin daha çok dijital kanala kayacağı gözleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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