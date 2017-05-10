Klima satışlarında yükseliş bekleniyor

Mayıs 10, 2017 0 Yorum 63 Okunma
Klima satışlarında yükseliş bekleniyor

Yerli ve yabancı birçok şirketin faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağladığı tahmin edilen klima sektörü, son 10 yılda 5 katlık büyüme yakaladı.

2015 yılında 663 bin adetlik satışın gerçekleştiği Türkiye klima sektöründe bu yıl 750 bin adetlik satış bekleniyor.

Kıyı bölgelerindeki talep, ömrünü tamamlayan, verimi düşük klimaların değiştirilmesi ve son yıllarda klimanın satılan gayrimenkule değer katan bir özellik olarak da öne çıkması satışları etkiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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