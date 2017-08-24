Kurulu güçte büyük artış!
Dünyanın fosil yakıtlara olan bağımlılığı hala üst seviyelerde olmasına rağmen son dönemde yapılan yatırımlar ve teknolojik ilerlemeler sayesinde ‘temiz enerji’ de diyebileceğimiz yenilenebilir enerjinin tüketim oranlan giderek artıyor.
Bu bağlamda 2016 yıl sonu itibarıyla küresel nihai enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji payının yüzde 20-21 bandında olduğu tahmin edilirken 2017 yılında ise bu oranın artması öngörülüyor.
Küresel ölçekte tüketilen toplam yenilenebilir enerjinin yaklaşık olarak yüzde 9’u geleneksel biyokütle denilen ve pişirme-ısınma gibi amaçlar doğrultusunda kullanılan enerji kaynaklarından karşılanırken, yüzde 10,3 u ise modem yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor.
Yaklaşık yüzde 10 olan modem yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı içerisinde ise biyokütle, jeotermal, güneş, rüzgar, hidroelektrik ve biyoyakıt gibi kaynaklardan elde edilen enerji çeşitleri bulunuyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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