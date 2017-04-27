Ofiste fark yaratan projeler

Nisan 27, 2017 0 Yorum 93 Okunma
Ofiste fark yaratan projeler

Türkiye’de en hızlı büyüyen alanlardan biri de ofis yatırımları. Bu konuda İstanbul başı çekerken son yıllarda Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde de ofis yatırımları yapılmaya başlandı.

İstanbul’daki a sınıfı ofis stoku 5 milyon m2’ye ulaşırken, İstanbul finans merkezi’nin 2020’de hayata geçmesiyle birlikte bu rakamın 7 milyon m2’yi bulması bekleniyor.

Eroğlu’ndan Ferko’ya, Metal Yapı’dan And Gayrimenkul’e kadar birçok inşaat şirketi, dünya standartlarında ofis projeleriyle sektörde fark yaratmaya çalışıyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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