Okul seçerken dikkat!

Haziran 1, 2017 0 Yorum 80 Okunma
Okul seçerken dikkat!

Okulların kapanmasına az bir süre kaldı. Öğrencilerin eğitim maratonu bitiyor ama ebeveynlerin okul seçme maratonu tam hız devam ediyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte eğitim sisteminin de hızla yenilendiği günümüzde velilerin çocuklarının geleceğini şekillendirecek bu seçimi yapmaları hiç de kolay değil.

Uzmanlar, okul seçerken ebeveynlerin pek çok kriteri göz önünde bulundurmasını öneriyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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