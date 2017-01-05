Otomatik katılım başladı
Bireysel emeklilik sistemi, bu haftadan itibaren otomatik katılımla tanışıyor.
13 milyon 45 yaş altı çalışan, kademeli olarak BES’e dahil edilecek.
İşveren çalışanın maaşından yüzde 3’lük bölümü emeklilik sistemine yatıracak.
Asgari ücretli için katılım bedeli 50 TL olacak.
İlk yıl iki aylık süre sonunda sistemden cayma hakkı kullanılmaması durumunda, devlet katkıları dahil, 12 milyar TL’lik bir fon büyüklüğü potansiyeli var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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