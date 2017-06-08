Siber saldırılara karşı kurumlar nasıl korunmalı?
2015-2016 yıllarında dünyada siber saldırıların verdiği zarar, 700 milyar dolar civarında.
Siber saldırıların yarattığı hasar giderek büyürken özellikle işletmeler, sistemlerini korumaya almak zorunda.
Bu da siber güvenlik şirketlerinin sunduğu çözümleri çeşitlendiriyor. Önümüzdeki süreçte fidye yazılımlarının nesnelerin interneti platformlarının yanı sıra, pos cihazları ve ATM’ler başta olmak üzere PC dışındaki platformlara da yayılması tehlikesi mevcut.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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