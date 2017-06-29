Sigortada sağlık payı yükseliyor

Haziran 29, 2017 0 Yorum 33 Okunma
Sigortada sağlık payı yükseliyor

Türkiye’de sağlık sektörünün gelişimi ve özellikle de özel hastanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte sağlık sigortası branşı da hızlı bir gelişim içinde.

Özel sağlık sigortasının yanında tamamlayıcı sağlık sigortaları, özel hastalıklara yönelik sigortalar gibi ürünler sektörün gelişimine önemli katkılar sunuyor.

Toplam prim üretiminde sağlık branşının payı yüzde 11,9’dan yüzde 14,2 seviyelerineyükselmiş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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