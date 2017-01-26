Şirket satışlarında eski iştah aranıyor
Türkiye’deki Satın Alma ve Birleşme İşlemlerinde 2016’da keskin bir düşüş yaşandı.
2015 yılında 298 işlemde 15,5 milyar dolar hacim oluşmuştu. 2016 yılında ise ilk işlemde yaklaşık 7,5 milyar dolarlık hacim gerçekleşti.
Yani işlem hacmi bazında yarıdan fazla düşüş var. Bu düşüş geçen yıl ülkemizde yaşanan olumsuz siyasi gelişmeler yüzünden ekonomide ortaya çıkan belirsizliğe bağlanıyor.
Bu yıl tahminler biraz toparlanma olacağı ve işlem hacminin 10 milyar dolar civarına çıkacağı yönünde.
Burada özelleştirmelerin ve geçen yıl TMSF’ye devredilen şirketlerin satışa çıkarılmasının belirleyici olacağı öngörülüyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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